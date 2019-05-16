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Путін розповів, як носив сусідку на руках на п'ятий поверх

Четвер, 16 травня 2019, 18:30

Президент РФ Володимир Путін розповів, як носив на руках свою сусідку, яка через відсутність ліфта не могла сама вийти з дому.

Про це він розповів на медіафорумі Загальноросійського народного фронту, передає російське агентство ТАСС.

Перед цим йому розповіли ситуації в Пензі, де через тривалий ремонт в багатоквартирному будинку ветерани війни сім місяців не мали можливості вийти на вулицю.

"Я уявляю, якщо люди у віці спуститися не можуть. Я жив без ліфта до 30 з гаком років, сусідку свою на руках носив на п'ятий поверх", - заявив він.

Путін розповів, що сусідка не могла піднятися, оскільки в будинку не було ліфта.

"Не кожен раз, звичайно, але були такі випадки. Тому я прекрасно розумію людей, які опинилися в такій ситуації. Неподобство" - додав президент.

Теми: ПутінРосія
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