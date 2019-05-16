Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как носил на руках свою соседку, которая из-за отсутствия лифта не могла сама выйти из дома.

Об этом он рассказал на медиафоруме Общероссийского народного фронта, передает российское агентство ТАСС.

Перед этим ему рассказали ситуации в Пензе, где из-за долгого ремонта в многоквартирном доме ветераны войны семь месяцев не имели возможности выйти на улицу, пока проблему не подняли местные СМИ.

"Я представляю, если люди в возрасте спуститься не могут. Я жил без лифта до 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж", - заявил он.

Путин рассказал, что соседка не могла подняться, поскольку в доме не было лифта.

"Не каждый раз, конечно, но были такие случаи. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Безобразие!", - добавил президент.