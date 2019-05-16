Рада відклала запровадження штрафів за євробляхи до Дня незалежності

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Четвер, 16 травня 2019, 19:02

Верховна Рада відклала термін набуття чинності закону про запровадження штрафів за керування нерозмитненими автомобілями на три місяці — до 24 серпня 2019 року.

Про це повідомила голова комітету з питань податкової політики Ніна Южаніна, передає "Громадське".

"Відстрочити початок терміну дії закону 2612, який собою мав би розпочати процедуру з притягнення до відповідальності та накладання штрафів за використання автомобілів на іноземній реєстрації з порушенням митного режиму. Він мав набрати чинності 24 травня. Тепер він набере чинності 24 серпня 2019 року", — зазначила Южаніна.

Водночас депутатка визнала, що за ці додаткові 3 місяці вдасться розмитнити незначну кількість автомобілів на іноземній реєстрації. Причиною ухвалення цього рішення було скоріше виконання вимог протестувальників.

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
  • З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митниці ДФС оформили майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.
  • Мінфін вирішив не продовжувати період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%.
  • Після 22 лютого 2019 року власники авто мають платити за оформлення повну ставку акцизу.
  • До 24 травня 2019 року водії могли розмитнити авто без санкцій, але й без знижки. Далі власників повинні були б або штрафувати на 170 тис грн, або конфісковувати транспортні засоби.

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Теми: Верховна Рада авто


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