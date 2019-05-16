Рада отложила введение штрафов за евробляхи до Дня независимости

Верховная Рада отложила срок вступления в силу закона о введение штрафов за управление нерастаможенными автомобилями на три месяца - до 24 августа 2019 года.

Об этом сообщила председатель комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина, передает "Громадське".

"Отсрочить начало срока действия закона 2612, который собой должен начать процедуру по привлечению к ответственности и наложение штрафов за использование автомобилей в иностранной регистрации с нарушением таможенного режима. Он должен был вступить в силу 24 мая. Теперь он вступит в силу 24 августа 2019 года", - отметила Южанина.

В то же время депутат признала, что за эти дополнительные 3 месяца удастся растаможить незначительное количество автомобилей на иностранной регистрации. Причиной принятия этого решения были скорее требования протестующих.

Напомним: