Рада отложила введение штрафов за евробляхи до Дня независимости
Верховная Рада отложила срок вступления в силу закона о введение штрафов за управление нерастаможенными автомобилями на три месяца - до 24 августа 2019 года.
Об этом сообщила председатель комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина, передает "Громадське".
"Отсрочить начало срока действия закона 2612, который собой должен начать процедуру по привлечению к ответственности и наложение штрафов за использование автомобилей в иностранной регистрации с нарушением таможенного режима. Он должен был вступить в силу 24 мая. Теперь он вступит в силу 24 августа 2019 года", - отметила Южанина.
В то же время депутат признала, что за эти дополнительные 3 месяца удастся растаможить незначительное количество автомобилей на иностранной регистрации. Причиной принятия этого решения были скорее требования протестующих.
Напомним:
- 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.
- С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.
- Минфин решил не продолжать период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50%.
- После 22 февраля 2019 года владельцы авто должны платить за оформление полную ставку акциза.
- До 24 мая 2019 года водители могут растаможить авто без санкций, но и без скидки. Далее владельцев должны были либо штрафовать на 170 тыс грн или конфисковывать транспортные средства.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua