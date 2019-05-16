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США розширили санкційний список росіян

Четвер, 16 травня 2019, 22:16
США розширили санкційний список росіян

Міністерство фінансів США внесло у санкційний список в рамках "закона Магнітського" п’ятеро росіян та спеціальний загін швидкого реагування "Терек".

Про це повідомляється у прес-релізі міністерства.

Сполучені Штати додали у список:

Олену Трикулю –  "за участь у спробах приховати юридичну відповідальність за затримання, зловживання або смерть Сергія Магнітського";

Геннадія Карлова – через аналогічні звинувачення;

Абузаєда Вісмурадова – командира загону "Терек" відповідального за "позасудові вбивства, катування або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини";

Сергія Коссьєва – "за позасудові вбивства, катування або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини";

Руслана Геремєєва – за те, що діяв від імені глави Чечні Рамзана Кадирова "у справі, що стосується позасудових вбивств, катувань або інших грубих порушень міжнародно визнаних прав людини".

Зазначається, що відтепер блокується будь-яка власність цих осіб у межах юрисдикції США та заборонені трансакції громадян США, які стосуються вищезгаданих росіян.

Нагадаємо:

  • "Акт Магнітського" - це закон США, який містить список російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема, пов'язаних зі справою компанії "Hermitage Capital Management" та смертю російського адвоката Сергія Магнітського.
  • Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Він був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.
  • Закон прийняли сім років тому, пізніше він набув статусу глобального акту, який може застосовуватися проти громадян будь-якої країни, які порушують права людини.

Українська правда

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Теми: СШАРосіясанкції
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