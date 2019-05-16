США розширили санкційний список росіян

Міністерство фінансів США внесло у санкційний список в рамках "закона Магнітського" п’ятеро росіян та спеціальний загін швидкого реагування "Терек".

Про це повідомляється у прес-релізі міністерства.

Сполучені Штати додали у список:

Олену Трикулю – "за участь у спробах приховати юридичну відповідальність за затримання, зловживання або смерть Сергія Магнітського";

Геннадія Карлова – через аналогічні звинувачення;

Абузаєда Вісмурадова – командира загону "Терек" відповідального за "позасудові вбивства, катування або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини";

Сергія Коссьєва – "за позасудові вбивства, катування або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини";

Руслана Геремєєва – за те, що діяв від імені глави Чечні Рамзана Кадирова "у справі, що стосується позасудових вбивств, катувань або інших грубих порушень міжнародно визнаних прав людини".

Зазначається, що відтепер блокується будь-яка власність цих осіб у межах юрисдикції США та заборонені трансакції громадян США, які стосуються вищезгаданих росіян.

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