США розширили санкційний список росіян
Міністерство фінансів США внесло у санкційний список в рамках "закона Магнітського" п’ятеро росіян та спеціальний загін швидкого реагування "Терек".
Про це повідомляється у прес-релізі міністерства.
Сполучені Штати додали у список:
Олену Трикулю – "за участь у спробах приховати юридичну відповідальність за затримання, зловживання або смерть Сергія Магнітського";
Геннадія Карлова – через аналогічні звинувачення;
Абузаєда Вісмурадова – командира загону "Терек" відповідального за "позасудові вбивства, катування або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини";
Сергія Коссьєва – "за позасудові вбивства, катування або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини";
Руслана Геремєєва – за те, що діяв від імені глави Чечні Рамзана Кадирова "у справі, що стосується позасудових вбивств, катувань або інших грубих порушень міжнародно визнаних прав людини".
Зазначається, що відтепер блокується будь-яка власність цих осіб у межах юрисдикції США та заборонені трансакції громадян США, які стосуються вищезгаданих росіян.
Нагадаємо:
- "Акт Магнітського" - це закон США, який містить список російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема, пов'язаних зі справою компанії "Hermitage Capital Management" та смертю російського адвоката Сергія Магнітського.
- Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Він був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.
- Закон прийняли сім років тому, пізніше він набув статусу глобального акту, який може застосовуватися проти громадян будь-якої країни, які порушують права людини.