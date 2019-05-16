США расширили санкционный список россиян

Министерство финансов США внесло в санкционный список в рамках "закона Магнитского" пятеро россиян и специальный отряд быстрого реагирования "Терек".

Об этом сообщается в пресс-релизе министерства.

Соединенные Штаты добавили в список:

Елену Трикулю - "за участие в попытках скрыть юридическую ответственность за задержание, злоупотребление или смерть Сергея Магнитского";

Геннадия Карлова - из-за аналогичных обвинений;

Абузаеда Висмурадова - командира отряда "Терек" ответственного за "внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека";

Сергея Коссьева - "за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека";

Руслана Геремеева - за то, что действовал от имени главы Чечни Рамзана Кадырова "в деле, касающемся внесудебных убийств, пыток или других грубых нарушений международно признанных прав человека".

Отмечается, что отныне блокируется любая собственность этих лиц в пределах юрисдикции США и запрещены сделки граждан США, касающиеся вышеупомянутых россиян.

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