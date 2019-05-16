США расширили санкционный список россиян
Министерство финансов США внесло в санкционный список в рамках "закона Магнитского" пятеро россиян и специальный отряд быстрого реагирования "Терек".
Об этом сообщается в пресс-релизе министерства.
Соединенные Штаты добавили в список:
Елену Трикулю - "за участие в попытках скрыть юридическую ответственность за задержание, злоупотребление или смерть Сергея Магнитского";
Геннадия Карлова - из-за аналогичных обвинений;
Абузаеда Висмурадова - командира отряда "Терек" ответственного за "внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека";
Сергея Коссьева - "за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека";
Руслана Геремеева - за то, что действовал от имени главы Чечни Рамзана Кадырова "в деле, касающемся внесудебных убийств, пыток или других грубых нарушений международно признанных прав человека".
Отмечается, что отныне блокируется любая собственность этих лиц в пределах юрисдикции США и запрещены сделки граждан США, касающиеся вышеупомянутых россиян.
Напоминаем:
- "Акт Магнитского" - это закон США, который содержит список российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованию и нарушению прав человека, в частности, связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского.
- Магнитский раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Он был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.
- Закон приняли шесть лет назад, позднее он получил статус глобального акта, который может применяться против граждан любой страны, нарушающей права человека.