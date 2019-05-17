Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про підтримку України

Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону з підтримкою для України.

Про це повідомляє Посольство України в США.

"Проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2020 фінансовий рік" визначає кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств у сумі $445,7 млн. дол", - йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що зазначена сума включає, зокрема, асигнування у розмірі 115 млн. дол. для надання Україні безпекової допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Крім того, Комітет рекомендував Держдепу США та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з українською стороною у реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, у допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також у подальшому розвитку боротьби з кібер-загрозами з боку РФ.

Для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний Президентом США.