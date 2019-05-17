Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про підтримку України

П'ятниця, 17 травня 2019, 04:00

Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону з підтримкою для України.

Про це повідомляє Посольство України в США.

"Проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2020 фінансовий рік" визначає кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств у сумі $445,7 млн. дол", - йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що зазначена сума включає, зокрема, асигнування у розмірі 115 млн. дол. для надання Україні безпекової допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Крім того, Комітет рекомендував Держдепу США та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з українською стороною у реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, у допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також у подальшому розвитку боротьби з кібер-загрозами з боку РФ.

Для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний Президентом США.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
США
Ігнат каже, що з ATACMS Україна могла б дістати кораблі і "Бастіони" в Криму
Блінкен про F-16: Знадобляться місяці, перш ніж українці почнуть їх реально застосовувати
Україна надасть Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів – Резніков
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: