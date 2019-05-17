Комитет по ассигнованиям Конгресса США утвердил законопроект о поддержке Украины

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Пятница, 17 мая 2019, 04:00

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона с поддержкой для Украины.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"Проект "Закона о ассигнований Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020 финансовый год" определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме $ 445,7 млн долл", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере 115 млн. долл. для предоставления Украине помощи по линии безопасности по программе "Международное военное финансирование".

Кроме того, Комитет рекомендовал Госдепа США и Агентству США по международному развитию продолжать взаимодействие с украинской стороной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, в помощи вновь Министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержан Сенатом и подписан Президентом США.

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Темы: США


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