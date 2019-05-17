Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд розблокував скандальне будівництво на Подолі

П'ятниця, 17 травня 2019, 09:47

Суд визнав протиправним і скасував рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції про анулювання дозволу на будівельні роботи у будинку на вулиці Нижній Вал у Києві.

Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 24 квітня.

У 2018 році компанії, які займалися будівництвом об’єкту на вулиці Нижній Вал, 27-29 (ОК "Наш дім Поділ" і ТОВ "Пателі Лізинг") звернулися в суд, щоб скасувати рішення інспекції, яким заблокували будівельні роботи.

 

Повідомляється, що у квітні 2019 року суд задовольнив вимоги компаній і дійшов висновку, що "рішення про анулювання дозволу є незаконним і підлягає скасуванню, оскільки істотно порушена процедура проведення перевірки, яка передує винесенню такого рішення".

Зокрема, у суді зазначили, що закінчення перевірки ДАБІ не підтверджено жодним документом, тому ТОВ "Пателі Лізинг" не мала можливості усунути порушення, оскільки припис про усунення порушення вимог законодавства не складався і не направлявся.

Також суд дійшов висновку, що рішення ДАБІ було винесене із порушенням строків.

 

Компанії дали дозвіл на будівництва житлового-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у листопаді 2012 року.

Спочатку за проектом кількість надземних поверхів будівлі складала 8. У 2013 році Держархбудінспекція зареєструвала зміну даних у виданому дозволі і змінила кількість поверхів будівлі до 12.

Наприкінці 2017 року до керівника ДАБІ звернувся народний депутат від БПП Дмитро Білоцерківець з проханням перевірити забудову.

Після того ДАБІ провело перевірку об’єкту і встановило порушення вимог законодавства при будівництві.

"Проектна документація на будівництво розроблена (відкорегована) без отримання вихідних даних на проектування, чим порушено положення законів "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про архітектурну діяльність", - відзначили у ДАБІ.

 У 2018 році інспекція анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт.

Читайте також: Будинок-монстр на Подолі: час ставити крапку!

Теми: Київбудівництвосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: