Суд розблокував скандальне будівництво на Подолі

Суд визнав протиправним і скасував рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції про анулювання дозволу на будівельні роботи у будинку на вулиці Нижній Вал у Києві.

Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 24 квітня.

У 2018 році компанії, які займалися будівництвом об’єкту на вулиці Нижній Вал, 27-29 (ОК "Наш дім Поділ" і ТОВ "Пателі Лізинг") звернулися в суд, щоб скасувати рішення інспекції, яким заблокували будівельні роботи.

Повідомляється, що у квітні 2019 року суд задовольнив вимоги компаній і дійшов висновку, що "рішення про анулювання дозволу є незаконним і підлягає скасуванню, оскільки істотно порушена процедура проведення перевірки, яка передує винесенню такого рішення".

Зокрема, у суді зазначили, що закінчення перевірки ДАБІ не підтверджено жодним документом, тому ТОВ "Пателі Лізинг" не мала можливості усунути порушення, оскільки припис про усунення порушення вимог законодавства не складався і не направлявся.

Також суд дійшов висновку, що рішення ДАБІ було винесене із порушенням строків.

Компанії дали дозвіл на будівництва житлового-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у листопаді 2012 року.

Спочатку за проектом кількість надземних поверхів будівлі складала 8. У 2013 році Держархбудінспекція зареєструвала зміну даних у виданому дозволі і змінила кількість поверхів будівлі до 12.

Наприкінці 2017 року до керівника ДАБІ звернувся народний депутат від БПП Дмитро Білоцерківець з проханням перевірити забудову.

Після того ДАБІ провело перевірку об’єкту і встановило порушення вимог законодавства при будівництві.

"Проектна документація на будівництво розроблена (відкорегована) без отримання вихідних даних на проектування, чим порушено положення законів "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про архітектурну діяльність", - відзначили у ДАБІ.

У 2018 році інспекція анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт.

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