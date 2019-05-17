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Суд разблокировал скандальное строительство на Подоле

Пятница, 17 мая 2019, 09:47

Суд признал противоправным и отменил решение Государственной архитектурно-строительной инспекции об аннулировании разрешения на строительные работы в доме на улице Нижний Вал в Киеве.

Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на постановление Шестого апелляционного административного суда от 24 апреля.

В 2018 году компании, которые занимались строительством объекта на улице Нижний Вал, 27-29 (ОК "Наш дом Подол" и ООО "Патели Лизинг") обратились в суд, чтобы отменить решение инспекции, которым заблокировали строительные работы. 

 

Сообщается, что в апреле 2019 суд удовлетворил требования компаний и пришел к выводу, что "решение об аннулировании разрешения является незаконным и подлежит отмене, поскольку существенно нарушена процедура проведения проверки, предшествующей вынесению такого решения".

В частности, в суде отметили, что окончание проверки ГАСИ не подтверждено ни одним документом, поэтому ООО "Патели Лизинг" не имела возможности устранить нарушение, поскольку предписание об устранении нарушения требований законодательства не состоялось и не направлялось.

Также суд пришел к выводу, что решение ГАСИ было вынесено с нарушением сроков.

 

Компании дали разрешение на строительства жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в ноябре 2012 года.

Сначала по проекту количество надземных этажей здания составляло 8. В 2013 году Госархстройинспекция зарегистрировала изменении данных в выданном разрешении и увеличила  количество этажей здания до 12.

В конце 2017 года к руководителю ГАСИ обратился народный депутат от БПП Дмитрий Белоцерковец с просьбой проверить застройку.

После того ГАСИ провела проверку объекта и установила нарушения требований законодательства при строительстве.

"Проектная документация на строительство разработана (откорректирована) без получения исходных данных на проектирование, чем нарушены положения законов "О регулировании градостроительной деятельности" и "Об архитектурной деятельности", - отметили в ГАСИ.

В 2018 году инспекция аннулировала разрешение на выполнение строительных работ.

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Темы: Киевстроительствосуд
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