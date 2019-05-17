Глава штабу Порошенка подав у відставку – джерело
Перший заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук подав у відставку.
Про це "Українській правді" повідомило джерело в АП.
"У четвер було призначено дату інаугурації нового президента на 20 травня. Тож Ковальчук вирішив піти у відставку" - повідомило джерело.
За словами співрозмовника, зараз Ковальчук розглядає декілька пропозицій щодо участі в парламентських виборах.
Нагадаємо:
- Ковальчук в АП Порошенка відповідав за взаємодію з Кабінетом міністрів та регіонами.
- Ковальчук двічі очолював передвиборчий штаб під час президентських кампаній Петра Порошенка: у 2014 та 2019 роках. До того був одним і керівників партії "УДАР Віталія Кличка" та керував кампанією партії на виборах до Верховної Ради у 2012 р.
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