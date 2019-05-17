Глава штабу Порошенка подав у відставку – джерело

Перший заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук подав у відставку.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в АП.

"У четвер було призначено дату інаугурації нового президента на 20 травня. Тож Ковальчук вирішив піти у відставку" - повідомило джерело.

За словами співрозмовника, зараз Ковальчук розглядає декілька пропозицій щодо участі в парламентських виборах.

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