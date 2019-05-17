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Глава штабу Порошенка подав у відставку – джерело

П'ятниця, 17 травня 2019, 10:51

Перший заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук подав у відставку.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в АП.

"У четвер було призначено дату інаугурації нового президента на 20 травня. Тож Ковальчук вирішив піти у відставку" - повідомило джерело.

За словами співрозмовника, зараз Ковальчук розглядає декілька пропозицій  щодо участі в парламентських виборах.

Нагадаємо:

  • Ковальчук в АП Порошенка відповідав за взаємодію з Кабінетом міністрів та регіонами.
  • Ковальчук двічі очолював передвиборчий штаб під час президентських кампаній Петра Порошенка: у 2014 та 2019 роках. До того був одним і керівників партії "УДАР Віталія Кличка" та керував кампанією партії на виборах до Верховної Ради у 2012 р.

Українська правда

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Теми: Порошенковибори
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