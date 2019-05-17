Глава штаба Порошенко подал в отставку – источник
4514 просмотров
Пятница, 17 мая 2019, 10:51
Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в АП.
"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая. Поэтому Ковальчук решил уйти в отставку" - сказал источник.
По словам собеседника, сейчас Ковальчук рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах.
Напомним:
- В АП Порошенко Ковальчук отвечал за взаимодействие с Кабинетом министров и регионами.
- Ковальчук дважды возглавлял предвыборный штаб во время президентских кампаний Петра Порошенко: в 2014 и 2019 годах. До этого был одним и руководителей партии "УДАР Виталия Кличко" и руководил кампанией партии на выборах в Верховную Раду в 2012.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua