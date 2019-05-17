Глава штаба Порошенко подал в отставку – источник

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в АП.

"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая. Поэтому Ковальчук решил уйти в отставку" - сказал источник.

По словам собеседника, сейчас Ковальчук рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах.

Напомним: