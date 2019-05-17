Глава штаба Порошенко подал в отставку – источник

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Пятница, 17 мая 2019, 10:51

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в АП.

"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая. Поэтому Ковальчук решил уйти в отставку" - сказал источник.

По словам собеседника, сейчас Ковальчук рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах.

Напомним:

  • В АП Порошенко Ковальчук отвечал за взаимодействие с Кабинетом министров и регионами.
  • Ковальчук дважды возглавлял предвыборный штаб во время президентских кампаний Петра Порошенко: в 2014 и 2019 годах. До этого был одним и руководителей партии "УДАР Виталия Кличко" и руководил кампанией партии на выборах в Верховную Раду в 2012.

Украинская правда

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Темы: Порошенко виборы


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