ЄС думає, чи не заборонити в’їзд українцями з паспортами РФ – ЗМІ
У ЄС розглядають можливість заборонити в’їзд на свою територію тим громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.
Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, інформує "Європейська правда".
За його словами, посли ЄС обговорили питання видачі російських паспортів для громадян на Сході України.
"Вони доручили Комісії вивчити можливість заборони на в'їзд в ЄС громадянам з цими паспортами", - повідомив журналіст у своєму Twitter.
Також посли обговорили можливість запровадження європейських санкцій у зв’язку з російською паспортизацією. Втім, за даними кореспондента, наразі лише 7 держав Євросоюзу підтримують такі санкції.
Нагадаємо:
- Наразі у ЄС в принципі нема згоди про запровадження санкцій проти Росії через паспортизацію на Донбасі. Частина держав узагалі не готові на запровадження санкцій з цього приводу.
- Міністр закордонних справ Павло Клімкін наполягає, що ЄС повинен погодити системну відповідь на рішення Росії про роздачу російського громадянства мешканцям окупованих територій.
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