ЄС думає, чи не заборонити в’їзд українцями з паспортами РФ – ЗМІ

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П'ятниця, 17 травня 2019, 11:17

У ЄС розглядають можливість заборонити в’їзд на свою територію тим громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, інформує "Європейська правда".

За його словами, посли ЄС обговорили питання видачі російських паспортів для громадян на Сході України.

"Вони доручили Комісії вивчити можливість заборони на в'їзд в ЄС громадянам з цими паспортами", - повідомив журналіст у своєму Twitter.

Також посли обговорили можливість запровадження європейських санкцій у зв’язку з російською паспортизацією. Втім, за даними кореспондента, наразі лише 7 держав Євросоюзу підтримують такі санкції.

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Теми: ЄС Росія Донбас


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