ЕС подумывает запретить въезд украинцам с паспортами РФ – СМИ

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Пятница, 17 мая 2019, 11:17

В ЕС рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию тем гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Об этом сообщил брюссельський корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, информирует "Европейская правда".

По его словам, послы ЕС обсудили вопросы выдачи российских паспортов для граждан на Востоке Украины.

"Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", - сообщил журналист в своем Twitter.

Также послы обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с российской паспортизацией. Впрочем, по данным корреспондента, пока только 7 стран Евросоюза поддерживают такие санкции.

Напомним:

  • Сейчас в ЕС в принципе нет согласия о введении санкций против России из-за паспортизации на Донбассе. Часть государств вообще не готовы на введение санкций по этому поводу.
  • Министр иностранных дел Павел Климкин настаивает, что ЕС должен согласовать системный ответ на решение России о раздаче российского гражданства жителям оккупированных территорий.

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Темы: ЕС Росcия Донбасс


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