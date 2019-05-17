Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК внесло припис главі Нацбанку і вимагає розслідування

П'ятниця, 17 травня 2019, 11:44

Національне агентство із запобігання корупції внесло припис голові Національного банку України Якову Смолію.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Припис Смолію внесено за порушення вимог антикорупційного законодавства внаслідок неповідомлення НАЗК про 69 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, які працюють (працювали) в апараті Нацбанку та його структурних підрозділах.

Крім того, агентство вимагає провести службове розслідування в Нацбанку стосовно "призначення однієї з посадових осіб структурного підрозділу Нацбанку" без проведення спеціальної перевірки.

Читайте також: Без "сюрпризів": хто такий Смолій і що про нього думають банкіри

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКНБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
Усі новини...
Реклама: