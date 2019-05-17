НАЗК внесло припис главі Нацбанку і вимагає розслідування
П'ятниця, 17 травня 2019, 11:44
Національне агентство із запобігання корупції внесло припис голові Національного банку України Якову Смолію.
Про це йдеться у повідомленні НАЗК.
Припис Смолію внесено за порушення вимог антикорупційного законодавства внаслідок неповідомлення НАЗК про 69 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, які працюють (працювали) в апараті Нацбанку та його структурних підрозділах.
Крім того, агентство вимагає провести службове розслідування в Нацбанку стосовно "призначення однієї з посадових осіб структурного підрозділу Нацбанку" без проведення спеціальної перевірки.
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Українська правда