НАЗК внесло припис главі Нацбанку і вимагає розслідування

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П'ятниця, 17 травня 2019, 11:44

Національне агентство із запобігання корупції внесло припис голові Національного банку України Якову Смолію.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Припис Смолію внесено за порушення вимог антикорупційного законодавства внаслідок неповідомлення НАЗК про 69 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, які працюють (працювали) в апараті Нацбанку та його структурних підрозділах.

Крім того, агентство вимагає провести службове розслідування в Нацбанку стосовно "призначення однієї з посадових осіб структурного підрозділу Нацбанку" без проведення спеціальної перевірки.

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Українська правда

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Теми: НАЗК НБУ


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