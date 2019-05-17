НАЗК внесло припис главі Нацбанку і вимагає розслідування

Національне агентство із запобігання корупції внесло припис голові Національного банку України Якову Смолію.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Припис Смолію внесено за порушення вимог антикорупційного законодавства внаслідок неповідомлення НАЗК про 69 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, які працюють (працювали) в апараті Нацбанку та його структурних підрозділах.

Крім того, агентство вимагає провести службове розслідування в Нацбанку стосовно "призначення однієї з посадових осіб структурного підрозділу Нацбанку" без проведення спеціальної перевірки.

Читайте також: Без "сюрпризів": хто такий Смолій і що про нього думають банкіри