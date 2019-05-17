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НАПК внесло предписание главе Нацбанка и требует расследования

Пятница, 17 мая 2019, 11:44

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание председателю Национального банка Украины Якова Смолию.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

Предписание Смолию внесены за нарушение требований антикоррупционного законодательства вследствие несообщения НАПК о 69 случаев непредставления или несвоевременного представления деклараций лиц, работающих (работавших) в аппарате Нацбанка и его структурных подразделениях.

Кроме того, агентство требует провести служебное расследование в Нацбанке относительно "назначение одного из должностных лиц структурного подразделения Нацбанка" без проведения специальной проверки.

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Украинская правда
Темы: НАПКНБУ
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