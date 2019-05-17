НАПК внесло предписание главе Нацбанка и требует расследования
Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание председателю Национального банка Украины Якова Смолию.
Об этом говорится в сообщении НАПК.
Предписание Смолию внесены за нарушение требований антикоррупционного законодательства вследствие несообщения НАПК о 69 случаев непредставления или несвоевременного представления деклараций лиц, работающих (работавших) в аппарате Нацбанка и его структурных подразделениях.
Кроме того, агентство требует провести служебное расследование в Нацбанке относительно "назначение одного из должностных лиц структурного подразделения Нацбанка" без проведения специальной проверки.
Читайте также: Без "сюрпризов": кто такой Смолий и что о нем думают банкиры
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua