НАПК внесло предписание главе Нацбанка и требует расследования

1949 просмотров
Пятница, 17 мая 2019, 11:44

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание председателю Национального банка Украины Якова Смолию.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

Предписание Смолию внесены за нарушение требований антикоррупционного законодательства вследствие несообщения НАПК о 69 случаев непредставления или несвоевременного представления деклараций лиц, работающих (работавших) в аппарате Нацбанка и его структурных подразделениях.

Кроме того, агентство требует провести служебное расследование в Нацбанке относительно "назначение одного из должностных лиц структурного подразделения Нацбанка" без проведения специальной проверки.

Читайте также: Без "сюрпризов": кто такой Смолий и что о нем думают банкиры

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАПК НБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
НАПК снова зовет Вилкула 11 мая 2019, 10:47
НАПК разоблачило двух нардепов: в работе действовали в собственных интересах 5 мая 2019, 09:54
У Зеленского рассказали, что будет с НАПК, САП и НАБУ 26 апреля 2019, 14:07
Все новости
Главные новости
Суд арестовал Аллерова, но позволил выйти под залог
Дочь экс-главы Нацгвардии имеет гражданство России – САП
Коалиция прекратила существование - роспуск Рады невозможен
"Народный фронт" решил выйти из коалиции. Чтобы помешать роспуску Рады
Все новости
социум

5 стадий принятия отключения горячей воды

Образование

Почему детсад лучше воспитания дома

Фото

Фантастические 3D картины, выполненные карандашом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів