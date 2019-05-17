У ЄС визначилися з представником на інавгурації Зеленського

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П'ятниця, 17 травня 2019, 11:50

Європейський Союз на церемонії інавгурації обраного президентом України Володимира Зеленського представлятиме віце-президент Європейської Комісії Марош Шефчович.

Про це повідомляє"Інтерфакс-Україна".

"Від ЄС буде віце-президент Шефчович", - сказали в ЄК.

Нагадаємо:

  • 16 травня Верховна Рада призначила дату інавгурації Володимира Зеленського на 20 травня.

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Теми: ЄС інавгурація Зеленський


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