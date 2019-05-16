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Рада нарешті визначилася з датою інавгурації Зеленського

Четвер, 16 травня 2019, 11:10
Рада нарешті визначилася з датою інавгурації Зеленського

Приведення до присяги новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Відповідний проект постанови Віталія Купрія на засіданні 16 травня підтримали 315 нардепів, хоча загалом розглядали кілька пропозицій. 

"Ми прийняли рішення щодо проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складанню присяги на вірність народу України новообраним президентом Зеленським 20 травня о 10 ранку", - сказав спікер ВР Андрій Парубій.

Парламентарі розглядали сім проектів постанов, три з яких пропонували провести інавгурацію 19 травня, інші – 17 травня, 20 травня, 26 травня та 28 травня.

Під час обговорення один з авторів проекту постанови про дату інавгурації 28 травня Андрій Тетерук відкликав свій проект.

Голосували за кожну постанову у порядку їх подання.

Перші дві постанови №10270 (інавгурація 19 травня, об 11:00) авторства Сергія Міщенка та №10270-1 (19 травня, 10:00) авторства Віктора Балоги не набрали необхідної підтримкм нардепів.

Третім голосували проект постанови №10270-2 авторства Віталія Купрія, який пропонував проводити інавгурацію 20 травня о 10 ранку. Це рішення підтримали 315 парламентарів.

Нагадаємо:

  • 21 квітня пройшов другий тур президентських виборів, у якому переміг Володимир Зеленський.
  • 10 травня Зеленський звернувся до ВР з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
  • На 19 травня цього року припадає День пам’яті жертв політичних репресій.
  • 4 травня Зеленський обурився через те, що комітет із питань регламенту Верховної Ради переніс засідання, на якому мали розглядати питання про дату його інавгурації.
  • 15 травня регламентний комітет ВР розглянув сім проектів постанов щодо дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського і рекомендував Раді голосувати по кожному з них.

 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаінавгураціяЗеленський
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