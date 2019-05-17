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На вихідних частині України світить літня спека

П'ятниця, 17 травня 2019, 11:53

На вихідних в Україні очікується тепла погода, в деяких регіонах з дощем і грозами.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

За її словами, на Заході, а також на Вінниччині та частково Одещині очікуються дощі та грози, при грозах можливі град та шквалисте посилення вітру. Температура повітря у суботу-неділю становитиме +20+25 градусів.

"На решті території, а це - Північ, Схід, більшість південної частини та Центру - буде якийсь липень, а не травень. Бо передбачається суха сонячна спекотна погода із температурою повітря +25+30 градусів. А на Сході та Півдні подекуди й до +32 градусів", – каже Діденко.

У Києві, за словами синоптика, у п’ятницю ще залишається ймовірність грозового дощу, а ось вихідними - сонце та +23+26 градусів.

"Можна засмагати, ловити метеликів, проявити справжню громадянську мужність - замість шашликів взяти на природу бутерброди, і потім прибрати за собою, вигуляти нові шорти і навіть купальники", – зазначає Діденко. 

"Вода в Дніпрі поки що 16-17 градусів, тому ноги намочити навіть приємно, а ось купатися - хіба що на програну суперечку", – додає вона

Синоптик побажала українцям вихідних у задоволення.

Українська правда
Теми: погода
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