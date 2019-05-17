На выходных части Украины светит летняя жара

На выходных в Украине ожидается теплая погода, в некоторых регионах с дождем и грозами.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, на Западе, а также в Винницкой и частично Одесской области ожидаются дожди и грозы, при грозах возможен град и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха в субботу-воскресенье составит +20 +25 градусов.

"На остальной территории, а это – Север, Восток, большинство южной части и Центра - будет какой-то июль, а не май. Ибо предполагается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха +25 +30 градусов. А на Востоке и Юге иногда и до +32 градусов", - говорит Диденко.

В Киеве, по словам синоптика, в пятницу еще остается вероятность грозового дождя, а вот выходные – солнце и +23 +26 градусов.

"Можно загорать, ловить бабочек, проявить настоящее гражданское мужество - вместо шашлыков взять на природу бутерброды, и потом убрать за собой, выгулять новые шорты и даже купальники", – отмечает Диденко.

"Вода в Днепре пока 16-17 градусов, поэтому ноги намочить приятно, а вот купаться - разве что на проигранный спор", – добавляет она

Синоптик пожелала украинцам выходных в удовольствие.