У Чехії засудили військового, який воював за "ДНР"

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П'ятниця, 17 травня 2019, 13:26

Військовослужбовця збройних сил Чехії сьогодні засудили за звинуваченням в тероризмі за участь у бойових діях на боці російських окупантів на тимчасово окупованій території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook.

Суд засудив Еріка Ешту на три роки умовно з відстрочкою на чотири роки та скасував його військове звання, що означає фактичне завершення кар’єри в чеській армії.

 
Ерік Ешту у суді міста Пардубіце

Прокуратура стверджувала, що Ешту протягом трьох тижнів займався охороною окопів і виконував побічні роботи у сепаратистів, зокрема, доглядав за зброєю, а також брав участь у обстрілах.

Ешту заявив, що до України просто їздив у гості, а у формі сепаратистів і зі зброєю просто сфотографувався на пам’ять.

Суд виніс умовний вирок, вважаючи, що участь Ешту у конкретному терористичному акті не було доведено.

"Незважаючи на те, що вирок умовний, це - важливий прецедент, і пересторога всім тим, хто може ще планує стати на бік злочинців і терористів на Донбасі, оскільки вже сама участь у незаконних формуваннях зі зброєю в руках була кваліфікована судом як підготовка до терористичного акту", - написав Перебийніс.

За інформацією чеських ЗМІ, правоохоронці Чехії розслідують ще понад 10 подібних справ.

Європейська правда

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Теми: Чехія Донбас тероризм


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