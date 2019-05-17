В Чехии осудили военного, воевавшего за "ДНР"

Военнослужащего вооруженных сил Чехии сегодня осудили по обвинению в терроризме за участие в боевых действиях на стороне российских оккупантов на временно оккупированной территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook.

Суд приговорил Эрика Эшту на три года условно с отсрочкой на четыре года и отменил его воинское звание, что означает фактическое завершение карьеры в чешской армии.

Эрик Эшту

Прокуратура утверждала, что Эшту течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у сепаратистов, в частности, охранял оружие, а также принимал участие в обстрелах.

Эшту заявил, что в Украине просто ездил в гости, а в форме сепаратистов и с оружием просто сфотографировался на память.

Суд вынес условный приговор, считая, что участие Эшту в конкретном террористическом акте не было доказано.

"Несмотря на то, что приговор условный, это - важный прецедент, и предостережение всем тем, кто может еще планирует принять сторону преступников и террористов на Донбассе, поскольку уже само участие в незаконных формированиях с оружием в руках было квалифицировано судом как подготовка к террористическому акту", - написал Перебийнис.

По информации чешских СМИ, правоохранители Чехии расследуют еще более 10 подобных дел.

Европейская правда