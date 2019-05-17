Росію не повернули в ПАРЄ, але ризик дуже великий – Ар’єв

Росію не повернули в Парламентську асамблею Ради Європи, тому що це неможливо зробити без внесення змін у регламент ПАРЄ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Рішення приймає тільки ПАРЄ, а не Комітет міністрів. Урядова складова не вирішує за парламентську. Але сьогодні у Гельсінкі більшість міністрів закордонних справ членів Ради Європи дали відповідний сигнал ПАРЄ", - пояснив Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що для повернення Росії необхідно ухвалити ще два рішення: на регламентному комітеті ПАРЄ 3 червня і під час голосування на парламентській сесії 25 червня.

"Ризик безумовного повернення Росії великий. Дуже великий. Українська позиція ослаблена і ситуацією в ВР (неважливо, розпуск чи без коаліції - все погано), і повною відсутністю позиції новообраного президента, який на момент голосування вже отримає свою булаву. Ті, хто просуває повернення РФ в ПАРЄ спираються саме на це - досі нам 5 років вдавалося ефективно тримати позиції", - написав Ар’єв.

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