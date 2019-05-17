Росію не повернули в ПАРЄ, але ризик дуже великий – Ар’єв

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П'ятниця, 17 травня 2019, 15:48

Росію не повернули в Парламентську асамблею Ради Європи, тому що це неможливо зробити без внесення змін у регламент ПАРЄ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Рішення приймає тільки ПАРЄ, а не Комітет міністрів. Урядова складова не вирішує за парламентську. Але сьогодні у Гельсінкі більшість міністрів закордонних справ членів Ради Європи дали відповідний сигнал ПАРЄ", - пояснив Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що для повернення Росії необхідно ухвалити ще два рішення: на регламентному комітеті ПАРЄ 3 червня і під час голосування на парламентській сесії 25 червня.

"Ризик безумовного повернення Росії великий. Дуже великий. Українська позиція ослаблена і ситуацією в ВР (неважливо, розпуск чи без коаліції - все погано), і повною відсутністю позиції новообраного президента, який на момент голосування вже отримає свою булаву. Ті, хто просуває повернення РФ в ПАРЄ спираються саме на це - досі нам 5 років вдавалося ефективно тримати позиції", - написав Ар’єв.

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Нагадаємо:

  • Міністри закордонних справ країн-членів Ради Європи ухвалили рішення, сприятливе для повернення російської делегації у ПАРЄ. При цьому у самому документі немає згадки "Росії".
  • В ньому стверджують, що всі держави-члени повинні мати право на рівних умовах брати участь у Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи.
  • Міністри також висловилися за те, щоб делегації всіх держав-членів могли взяти участь у наступній червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи з огляду на важливість виборів генерального секретаря і суддів до Європейського суду з прав людини.
  • Міністри стверджують, що необхідно розробити чітко визначену додаткову процедуру покарання держав-порушниць.

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Теми: ПАРЄ Росія


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