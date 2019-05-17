Россию не вернули в ПАСЕ, но риск очень большой – Арьев

Россию не вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы, потому что это невозможно сделать без внесения изменений в регламент ПАСЕ.

Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает "Европейская правда".

"Решение принимает только ПАСЕ, а не Комитет министров. Правительственная составляющая не решает парламентскую. Но сегодня в Хельсинки большинство министров иностранных дел членов Совета Европы дали соответствующий сигнал ПАСЕ", - пояснил Арьев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что для возвращения России необходимо принять еще два решения: на регламентном комитете ПАСЕ 3 июня и во время голосования на парламентской сессии 25 июня.

"Риск безусловного возвращения России большой. Очень большой. Украинская позиция ослаблена и ситуацией в ВР (неважно, роспуск или без коалиции - все плохо), и полным отсутствием позиции новоизбранного президента, который на момент голосования уже получит свою булаву. Те, кто продвигает возвращение РФ в ПАСЕ, опираются именно на это – пока нам 5 лет удавалось эффективно держать позиции", - написал Арьев.

Читайте также: "Очень похоже на 1938": как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России".

Напомним: