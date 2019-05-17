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Під Києвом викрали чоловіка: вимагали гроші і "Мерседес"

П'ятниця, 17 травня 2019, 15:58

У селі Чубинське Бориспільського району троє осіб зі зброєю викрали чоловіка, завезли його до лісу, стріляли у нього та вимагали у його дружини $30 тисяч і авто.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Відзначається, що в потерпілого стріляли з травматичної зброї.

Його відпустили після отримання грошей та автомобіля "Мерседес С200".

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину можуть бути причетні 37-річний та 41-річний уродженці Республіки Таджикістан та 33-річний киянин.

Двох зловмисників затримали, третього розшукують.

"Під час затримання нападників поліція виявила в них ключі від викраденого автомобіля та інші особисті речі потерпілого, якими зловмисники заволоділи під час розбійного нападу", - йдеться в повідомленні.

Двом нападникам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 187 (розбій), ч.3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст. 189 (вимагання) ККУ.

Зловмисників перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Києва та Київської області.  

Українська правда
Теми: Київська областьполіція
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