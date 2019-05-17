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Под Киевом похитили мужчину: требовали деньги и "Мерседес"

Пятница, 17 мая 2019, 15:58

В селе Чубинское Бориспольского района три человека с оружием похитили мужчину, завезли его в лес, стреляли в него и требовали у его жены $30 тысяч и машину.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что у пострадавшего стреляли с травматического оружия.

Его отпустили после получения денег и автомобиля "Мерседес С200".

Во время проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению могут быть причастны 37-летний и 41-летний уроженцы Республики Таджикистан и 33-летний киевлянин.

Двух злоумышленников задержали, третьего ищут.

"Во время задержания нападавших полиция обнаружила у них ключи от угнанного автомобиля и другие личные вещи потерпевшего, которыми злоумышленники завладели во время разбойного нападения", - говорится в сообщении.

Двум нападавшим суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.2 ст. 187 (разбой), ч.3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст. 189 (вымогательство) УК.

Злоумышленников проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева и Киевской области.

Украинская правда
Темы: Киевская областьполиция
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