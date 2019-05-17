Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Засуджений в Україні директор заводу отримав політичний притулок в Іспанії

П'ятниця, 17 травня 2019, 16:47

Екс-гендиректор Харківського тракторного заводу Владислав Губін, який у квітні 2018 року заочно засуджений українським судом до восьми років позбавлення волі за розтрату понад 20 млн грн, отримав політичний притулок і постійний вид на проживання в Іспанії.

Про це повідомив адвокат Хосе Луїс Нвумба Маньяна, який представляє інтереси Губіна в Іспанії, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, МВС Іспанії прийняло відповідне рішення на підставі рішення міжміністерської комісії у справах біженців при уряді Королівства Іспанії.

"Дане рішення іспанської влади, згідно Дублінської Регламенту ЄС, має юридичну силу і діє на всій території країн ЄС, а також Швейцарії, Великобританії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну", - сказав адвокат.

Він зазначив що міжміністерська комісія, більше двох років розглядала дане питання, і прийшла до висновку про політичне переслідування Губіна в Україні в рамках кримінальної справи, яку, за висновком іспанської влади є сфабрикованою і не спрямованою на захист громадянина, суспільства і держави від кримінальних правопорушень.

"Комісія вважає, що повернення Губіна в Україну призведе до незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності і протиправному позбавленню волі", - додав захисник екс-гендиректора ХТЗ.

Повідомляється, що Губін підтвердив агентству факт отримання ним політичного притулку в Іспанії, і заявив, що звинувачення на свою адресу в Україні вважає брехливими і сфальсифікованими.

Відзначається, що наразі він проживає в Барселоні і, за його словами, повертатися в Україну найближчим часом не збирається.

"Сподіваюся, що з приходом до влади Володимира Зеленського припиниться правове беззаконня, і Україна стане демократичною державою, яка живе за законами, а не за поняттями", - додав Губін.

Нагадаємо:

  • Орджонікідзевський райсуд Харкова 13 квітня 2018 року заочно засудив Губіна до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за розтрату і службове підроблення.
  • Кримінальну справу було ініційовано в 2016 році нинішнім керівництвом підприємства, яке звернулося до ГПУ із заявою про притягнення Губіна до кримінальної відповідальності, звинувачуючи його в розтраті 23 млн грн.
  • За інформацією Губіна, вирок в законну силу не вступив, на даний момент йде процес розгляду апеляційної скарги в Харківському апеляційному суді.
  • За інформацією Держприкордонслужби Губін 15 лютого 2017 року вилетів в Барселону, і з тих пір в країну не повертався.
  • Він керував ХТЗ з 15 липня 2013 року по 9 березня 2016 року, свій пост покинув за угодою сторін.

Теми: судІспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
суд
Адміністративна відповідальність для військових: що треба змінювати 
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розповіло, як підсудний 2 роки збирав "пояс шахіда"
Вибух у Шевченківському суді: правоохоронців підозрюють у недбалості й порушенні правил
Останні новини
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
Усі новини...
Реклама: