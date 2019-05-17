Засуджений в Україні директор заводу отримав політичний притулок в Іспанії

Екс-гендиректор Харківського тракторного заводу Владислав Губін, який у квітні 2018 року заочно засуджений українським судом до восьми років позбавлення волі за розтрату понад 20 млн грн, отримав політичний притулок і постійний вид на проживання в Іспанії.

Про це повідомив адвокат Хосе Луїс Нвумба Маньяна, який представляє інтереси Губіна в Іспанії, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, МВС Іспанії прийняло відповідне рішення на підставі рішення міжміністерської комісії у справах біженців при уряді Королівства Іспанії.

"Дане рішення іспанської влади, згідно Дублінської Регламенту ЄС, має юридичну силу і діє на всій території країн ЄС, а також Швейцарії, Великобританії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну", - сказав адвокат.

Він зазначив що міжміністерська комісія, більше двох років розглядала дане питання, і прийшла до висновку про політичне переслідування Губіна в Україні в рамках кримінальної справи, яку, за висновком іспанської влади є сфабрикованою і не спрямованою на захист громадянина, суспільства і держави від кримінальних правопорушень.

"Комісія вважає, що повернення Губіна в Україну призведе до незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності і протиправному позбавленню волі", - додав захисник екс-гендиректора ХТЗ.

Повідомляється, що Губін підтвердив агентству факт отримання ним політичного притулку в Іспанії, і заявив, що звинувачення на свою адресу в Україні вважає брехливими і сфальсифікованими.

Відзначається, що наразі він проживає в Барселоні і, за його словами, повертатися в Україну найближчим часом не збирається.

"Сподіваюся, що з приходом до влади Володимира Зеленського припиниться правове беззаконня, і Україна стане демократичною державою, яка живе за законами, а не за поняттями", - додав Губін.

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