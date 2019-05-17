Осужденный в Украине директор завода получил политическое убежище в Испании

Экс-генеральный директор Харьковского тракторного завода Владислав Губин, в апреле 2018 года заочно приговоренный украинским судом к восьми годам лишения свободы за растрату более 20 млн грн, получил политическое убежище и постоянный вид на жительство в Испании.

Об этом сообщил представляющий интересы Губина в Испании адвокат Хосе Луис Нвумба Маньяна, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, МВД Испании приняло соответствующее решение на основании решения Межминистерской комиссии по делам беженцев при правительстве Королевства Испании.

"Данное решение испанских властей, согласно Дублинскому Регламенту ЕС, имеет юридическую силу и действует на всей территории стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна", - сказал адвокат.

Он отметил что Межминистерская комиссия, более двух лет рассматривала данный вопрос, и пришла к выводу о политическом преследовании Губина в Украине в рамках уголовного дела, которое, по заключению испанских властей является сфабрикованным и не направлено на защиту гражданина, общества и государства от криминальных правонарушений.

"Комиссия считает, что возвращение Губина в Украину приведет к незаконному привлечению его к уголовной ответственности и противоправному лишению свободы", - добавил защитник экс-гендиректора ХТЗ.

Сообщается, что Губин подтвердил агентству факт получения им политического убежища в Испании, и заявил, что обвинения в свой адрес в Украине считает лживыми и сфальсифицированными.

Отмечается, что в настоящее время он проживает в Барселоне и, по его словам, возвращаться в Украину в ближайшее время не собирается.

"Надеюсь, что с приходом к власти Владимира Зеленского прекратится правовой беспредел, и Украина станет демократическим государством, которое живет по законам, а не по понятиям", - добавил Губин.

Напомним: