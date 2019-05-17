Осужденный в Украине директор завода получил политическое убежище в Испании
Экс-генеральный директор Харьковского тракторного завода Владислав Губин, в апреле 2018 года заочно приговоренный украинским судом к восьми годам лишения свободы за растрату более 20 млн грн, получил политическое убежище и постоянный вид на жительство в Испании.
Об этом сообщил представляющий интересы Губина в Испании адвокат Хосе Луис Нвумба Маньяна, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, МВД Испании приняло соответствующее решение на основании решения Межминистерской комиссии по делам беженцев при правительстве Королевства Испании.
"Данное решение испанских властей, согласно Дублинскому Регламенту ЕС, имеет юридическую силу и действует на всей территории стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна", - сказал адвокат.
Он отметил что Межминистерская комиссия, более двух лет рассматривала данный вопрос, и пришла к выводу о политическом преследовании Губина в Украине в рамках уголовного дела, которое, по заключению испанских властей является сфабрикованным и не направлено на защиту гражданина, общества и государства от криминальных правонарушений.
"Комиссия считает, что возвращение Губина в Украину приведет к незаконному привлечению его к уголовной ответственности и противоправному лишению свободы", - добавил защитник экс-гендиректора ХТЗ.
Сообщается, что Губин подтвердил агентству факт получения им политического убежища в Испании, и заявил, что обвинения в свой адрес в Украине считает лживыми и сфальсифицированными.
Отмечается, что в настоящее время он проживает в Барселоне и, по его словам, возвращаться в Украину в ближайшее время не собирается.
"Надеюсь, что с приходом к власти Владимира Зеленского прекратится правовой беспредел, и Украина станет демократическим государством, которое живет по законам, а не по понятиям", - добавил Губин.
Напомним:
- Орджоникидзевский райсуд Харькова 13 апреля 2018 года заочно приговорил Губина к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за растрату и служебный подлог.
- Уголовное дело было инициировано в 2016 году нынешним руководством предприятия, которое обратилось в ГПУ с заявлением о привлечении Губина к уголовной ответственности, обвиняя его в растрате 23 млн грн.
- По информации Губина, приговор в законную силу не вступил, на данный момент идет процесс рассмотрения апелляционной жалобы в Харьковском апелляционном суде.
- По информации Госпогранслужбы Губин 15 февраля 2017 года вылетел в Барселону, и с тех пор в страну не возвращался.
- Он руководил ХТЗ с 15 июля 2013 года по 9 марта 2016 года, свой пост покинул по соглашению сторон.
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