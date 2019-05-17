Федерація футболу України перейменувалася
Федерацію футболу України перейменували на Українську асоціацію футболу.
Таке рішення прийняв XXII Конгрес ФФУ, йдеться у повідомленні федерації.
Зазначається, що такий крок став "другим етапом ребрендингу спілки, який розпочався ще три роки тому".
За словами президента організації Андрія Павелка "тепер абревіатура в назві англійською виглядає як UAF".
"Тобто добре відомі всьому світу літери-символи UA — Україна і F — футбол. Такий підхід значно спростить позиціонування й популяризацію бренду українського футболу в Європі та світі", - сказав Павелко.
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