Федерація футболу України перейменувалася

Федерацію футболу України перейменували на Українську асоціацію футболу.

Таке рішення прийняв XXII Конгрес ФФУ, йдеться у повідомленні федерації.

Зазначається, що такий крок став "другим етапом ребрендингу спілки, який розпочався ще три роки тому".

За словами президента організації Андрія Павелка "тепер абревіатура в назві англійською виглядає як UAF".

"Тобто добре відомі всьому світу літери-символи UA — Україна і F — футбол. Такий підхід значно спростить позиціонування й популяризацію бренду українського футболу в Європі та світі", - сказав Павелко.