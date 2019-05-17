Федерация футбола Украины переименовалась

Федерацию футбола Украины переименовали в Украинскую ассоциацию футбола.

Такое решение принял XXII Конгресс ФФУ, говорится в сообщении федерации.

Отмечается, что такой шаг стал "вторым этапом ребрендинга союза, который начался еще три года назад".

По словам президента организации Андрея Павелко "теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF".

"То есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA - Украина и F - футбол. Такой подход значительно упростит позиционирования популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире", - сказал Павелко.