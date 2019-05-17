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Іномарка виїхала на зустрічну і зіткнулася з маршруткою: є жертви

П'ятниця, 17 травня 2019, 17:36

На Вінничині внаслідок зіткнення автомобіля "Peugeot Partner" та маршрутного автобусу "ГАЗ Рута" постраждали 5 людей, один з потерпілих від отриманих травм помер на місці аварії.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Близько 14.00 неподалік міста Козятин водій автомобіля "Peugeot Partner" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом сполученням Житомир – Ружин. 

 

На момент аварії у салоні маршрутки перебували 19 пасажирів. Четверо з них отримали ушкодження, їх доставили в лікарню.

Водій "Peugeot Partner" від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди. 

На місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналісти. Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування. 

 

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Українська правда
Теми: ДТПВінницька область
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