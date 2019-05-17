Іномарка виїхала на зустрічну і зіткнулася з маршруткою: є жертви
На Вінничині внаслідок зіткнення автомобіля "Peugeot Partner" та маршрутного автобусу "ГАЗ Рута" постраждали 5 людей, один з потерпілих від отриманих травм помер на місці аварії.
Про це повідомляє сайт Національної поліції.
Близько 14.00 неподалік міста Козятин водій автомобіля "Peugeot Partner" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом сполученням Житомир – Ружин.
На момент аварії у салоні маршрутки перебували 19 пасажирів. Четверо з них отримали ушкодження, їх доставили в лікарню.
Водій "Peugeot Partner" від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналісти. Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування.
Слідство розпочало кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).
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