Іномарка виїхала на зустрічну і зіткнулася з маршруткою: є жертви

На Вінничині внаслідок зіткнення автомобіля "Peugeot Partner" та маршрутного автобусу "ГАЗ Рута" постраждали 5 людей, один з потерпілих від отриманих травм помер на місці аварії.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Близько 14.00 неподалік міста Козятин водій автомобіля "Peugeot Partner" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом сполученням Житомир – Ружин.

На момент аварії у салоні маршрутки перебували 19 пасажирів. Четверо з них отримали ушкодження, їх доставили в лікарню.

Водій "Peugeot Partner" від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналісти. Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).