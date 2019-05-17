Іномарка виїхала на зустрічну і зіткнулася з маршруткою: є жертви

11064 перегляди
П'ятниця, 17 травня 2019, 17:36

На Вінничині внаслідок зіткнення автомобіля "Peugeot Partner" та маршрутного автобусу "ГАЗ Рута" постраждали 5 людей, один з потерпілих від отриманих травм помер на місці аварії.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Близько 14.00 неподалік міста Козятин водій автомобіля "Peugeot Partner" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом сполученням Житомир – Ружин. 

 

На момент аварії у салоні маршрутки перебували 19 пасажирів. Четверо з них отримали ушкодження, їх доставили в лікарню.

Водій "Peugeot Partner" від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди. 

На місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналісти. Причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування. 

 

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДТП Вінницька область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У ДТП за участю евакуатора постраждали 4 людини 15 травня 2019, 18:43
У Києві сталася ДТП за участю поліцейського авто, є постраждалі 11 травня 2019, 14:29
ДТП у Харкові: Зайцева просить замінити 10 років в'язниці на умовний термін 10 травня 2019, 18:21
Усі новини
Головні новини
Стало відомо, хто з іноземних політиків приїде на інавгурацію Зеленського
Коломойський розповів про свої плани на інавгурацію Зеленського
Чоловік підірвав себе гранатою у банку: він загинув, ще 6 осіб поранені
Зеленський запросив українців до Маріїнського парку дивитися його інавгурацію
Усі новини
тест

Що ви знаєте про українську вишиванку?

їжа

7 причин, чому варто їсти яйця на сніданок

думка

Відкладати на дитину: коли почати і навіщо це робити