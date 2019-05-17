Иномарка выехала на встречную и столкнулась с маршруткой: есть жертвы

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Пятница, 17 мая 2019, 17:36

В Винницкой области в результате столкновения автомобиля "Peugeot Partner" и маршрутного автобуса "ГАЗ Рута" пострадали 5 человек, один из пострадавших от полученных травм скончался на месте аварии.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Около 14.00 недалеко от города Козятин водитель автомобиля "Peugeot Partner" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным автобусом сообщением Житомир - Ружин.

 

На момент аварии в салоне маршрутки находились 19 пассажиров. Четверо из них получили повреждения и были доставлены в больницу.

Водитель "Peugeot Partner" от полученных повреждений погиб на месте происшествия.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

 

Следствие начало уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Украинская правда

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Темы: ДТП Винницкая область


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