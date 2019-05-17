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У Харкові заявили про мінування 19 торгових центрів: людей евакуюють

П'ятниця, 17 травня 2019, 17:54

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 19 торговельних центрів у Харкові.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки у 19 торговельних центрах на вулицях Сумській, Шевченка, Клочківській, Академіка Павлова, Академіка Барабашова, Героїв Праці, Полтавський шлях, Кільцевий шлях, проспектах Науки, Московському, Гагаріна, майдані Захисників України, площах Павлівській та Конституції надійшло на електронну адресу ГУНП в Харківській області 17 травня близько 15:00", - відзначили в поліції. 

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Проводиться евакуація громадян.

Також триває огляд приміщень та прилеглої території.

Українська правда
Теми: Харківська областьполіція
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