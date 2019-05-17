В Харькове заявили о минировании 19 торговых центров: людей эвакуируют

Правоохранители проверяют информацию о заминировании 19 торговых центров в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах на улицах Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский путь, Кольцевой путь, проспектах Науки, Московском, Гагарина, майдане Защитников Украины, площадях Павловской и Конституции поступило на электронный адрес ГУНП в Харьковской области 17 мая около 15:00", - отметили в полиции.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан.

Также продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.