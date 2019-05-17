Стало відомо, коли Київ перестане чистити воду хлором

ПрАТ "АК "Київводоканал" планує відмовитися від очищення питної води хлором і перейти на нову технологію до кінця цього літа.

Про це йшлося на круглому столі "Сучасні методи знезараження води з використанням діоксиду хлору", повідомляє сайт Київської адміністрації.

За словами президента Асоціації "Укрводоканалекологія", гендиретора "Київводоканалу" Дмитра Новицького, Київ відмовиться від застарілої технології використання хлору для обробки води і перейде на очищення діоксидом хлору.

"Орієнтовний строк переходу Дніпровської водопровідної станції на нову технологію – кінець літа 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Доктор медичних наук В’ячеслав Прокопов відзначив, що діоксид хлору у порівнянні з іншими хлорвмісними реагентами є найбільш високоефективним.

"У цьому сенсі кращої речовини сьогодні немає. Якщо чітко дотримуватись технології – використання діоксиду хлору цілком безпечне і не шкідливе. Тому ми підтримуємо використання цього реагенту на водопровідних станціях Києва", - сказав Прокопов.

Також зазначається, що використання діоксиду хлору є безпечним для навколишнього середовища.

У КМДА повідомили, що сьогодні діоксидом хлору обробляють питну воду у Відні, Нюрнберзі, Палермо, а також містах Північної Америки, Канади і Японії, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо: