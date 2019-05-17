Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, коли Київ перестане чистити воду хлором

П'ятниця, 17 травня 2019, 18:24

ПрАТ "АК "Київводоканал" планує відмовитися від очищення питної води хлором і перейти на нову технологію до кінця цього літа.

Про це йшлося на круглому столі "Сучасні методи знезараження води з використанням діоксиду хлору", повідомляє сайт Київської адміністрації.

За словами президента Асоціації "Укрводоканалекологія", гендиретора "Київводоканалу" Дмитра Новицького, Київ відмовиться від застарілої технології використання хлору для обробки води і перейде на очищення діоксидом хлору.

"Орієнтовний строк переходу Дніпровської водопровідної станції на нову технологію – кінець літа 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Доктор медичних наук В’ячеслав Прокопов відзначив, що діоксид хлору у порівнянні з іншими хлорвмісними реагентами є найбільш високоефективним.

"У цьому сенсі кращої речовини сьогодні немає. Якщо чітко дотримуватись технології – використання діоксиду хлору цілком безпечне і не шкідливе. Тому ми підтримуємо використання цього реагенту на водопровідних станціях Києва", - сказав Прокопов.

Також зазначається, що використання діоксиду хлору є безпечним для навколишнього середовища.

У КМДА повідомили, що сьогодні діоксидом хлору обробляють питну воду у Відні, Нюрнберзі, Палермо, а також містах Північної Америки, Канади і Японії, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.  

Нагадаємо:

  • Київська влада почала думати про заміну хлору для очищення води у 2014 році.
  • У грудні 2014 року мер Києва Віталій Кличко запевняв, що у 2015 році більшість київських водопровідних станцій обладнають сучасним очисним обладнанням, і більшість киян зможуть пити безпечну воду з-під крана.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
Усі новини...
Реклама: