Стало відомо, коли Київ перестане чистити воду хлором

6494 перегляди
П'ятниця, 17 травня 2019, 18:24

ПрАТ "АК "Київводоканал" планує відмовитися від очищення питної води хлором і перейти на нову технологію до кінця цього літа.

Про це йшлося на круглому столі "Сучасні методи знезараження води з використанням діоксиду хлору", повідомляє сайт Київської адміністрації.

За словами президента Асоціації "Укрводоканалекологія", гендиретора "Київводоканалу" Дмитра Новицького, Київ відмовиться від застарілої технології використання хлору для обробки води і перейде на очищення діоксидом хлору.

"Орієнтовний строк переходу Дніпровської водопровідної станції на нову технологію – кінець літа 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Доктор медичних наук В’ячеслав Прокопов відзначив, що діоксид хлору у порівнянні з іншими хлорвмісними реагентами є найбільш високоефективним.

"У цьому сенсі кращої речовини сьогодні немає. Якщо чітко дотримуватись технології – використання діоксиду хлору цілком безпечне і не шкідливе. Тому ми підтримуємо використання цього реагенту на водопровідних станціях Києва", - сказав Прокопов.

Також зазначається, що використання діоксиду хлору є безпечним для навколишнього середовища.

У КМДА повідомили, що сьогодні діоксидом хлору обробляють питну воду у Відні, Нюрнберзі, Палермо, а також містах Північної Америки, Канади і Японії, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.  

Нагадаємо:

  • Київська влада почала думати про заміну хлору для очищення води у 2014 році.
  • У грудні 2014 року мер Києва Віталій Кличко запевняв, що у 2015 році більшість київських водопровідних станцій обладнають сучасним очисним обладнанням, і більшість киян зможуть пити безпечну воду з-під крана.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ вода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Літак на Єгипет екстрено сідав в Одесі через "мінування" 17 травня 2019, 13:39
Суд розблокував скандальне будівництво на Подолі 17 травня 2019, 09:47
Коломойський прилетів до Києва – "Схеми" 16 травня 2019, 20:44
Усі новини
Головні новини
Стало відомо, хто з іноземних політиків приїде на інавгурацію Зеленського
Коломойський розповів про свої плани на інавгурацію Зеленського
Чоловік підірвав себе гранатою у банку: він загинув, ще 6 осіб поранені
Зеленський запросив українців до Маріїнського парку дивитися його інавгурацію
Усі новини
тест

Що ви знаєте про українську вишиванку?

їжа

7 причин, чому варто їсти яйця на сніданок

думка

Відкладати на дитину: коли почати і навіщо це робити