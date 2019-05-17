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Стало известно, когда Киев перестанет чистить воду хлором

Пятница, 17 мая 2019, 18:24

ЗАО "АК "Киевводоканал" планирует отказаться от очистки питьевой воды хлором и перейти на новую технологию до конца этого лета.

Об этом шла речь на круглом столе "Современные методы обеззараживания воды с использованием диоксида хлора", сообщает сайт Киевской администрации.

По словам президента Ассоциации "Укрводоканалэкология", гендиретора "Киевводоканала" Дмитрия Новицкого, Киев откажется от устаревшей технологии использования хлора для обработки воды и перейдет на очистку диоксидом хлора.

"Ориентировочный срок перехода Днепровской водопроводной станции на новую технологию – конец лета 2019 года", - говорится в сообщении.

Доктор медицинских наук Вячеслав Прокопов отметил, что диоксид хлора по сравнению с другими хлорсодержащими реагентами является наиболее высокоэффективным.

"В этом смысле лучшего вещества сегодня нет. Если четко придерживаться технологии – использование диоксида хлора вполне безопасно и безвредно. Поэтому мы поддерживаем использование этого реагента на водопроводных станциях Киева", - сказал Прокопов.

Также отмечается, что использование диоксида хлора является безопасным для окружающей среды.

В КГГА сообщили, что сегодня диоксидом хлора обрабатывают питьевую воду в Вене, Нюрнберге, Палермо, а также городах Северной Америки, Канады и Японии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним:

  • Киевская власть начала думать о замене хлора для очистки воды в 2014 году.
  • В декабре 2014 года мэр Киева Виталий Кличко уверял, что в 2015 году большинство киевских водопроводных станций оборудуют современным очистным оборудованием, и большинство киевлян смогут пить безопасную воду из-под крана.

Украинская правда
Темы: Киеввода
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