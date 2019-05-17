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Чоловік підірвав себе гранатою у банку: він загинув, ще 6 осіб поранені

П'ятниця, 17 травня 2019, 20:35
Чоловік підірвав себе гранатою у банку: він загинув, ще 6 осіб поранені
Поліція Луганщини

На Луганщині чоловік підірвав гранату у банку. Внаслідок вибуху він загинув на місці і ще шестеро людей поранені.

Про це повідомляє поліція Луганщини.

"Сьогодні, о 16.30 у приміщенні філії одного з банків, який розташований по вулиці Шевченка м. Старобільськ, чоловік 1972 р.н. підірвав гранату. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 5 цивільних осіб, з яких два – працівники банку, та 3 – місцеві мешканці, які знаходились в цей час у приміщенні банку", - йдеться у повідомленні.

Ще поранений співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції.

Усі потерпілі у лікарні. За попередньою інформацією лікарів, їхньому життю нічого не загрожує.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативних груп ГУНП і Старобільського відділу поліції та спеціалісти вибухотехніки.

Українська правда

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Теми: Луганська областьполіціявибух
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