Мужчина подорвал себя гранатой в банке: он погиб, еще 6 человек ранены

В Луганской области мужчина подорвал гранату в банке. В результате взрыва он погиб на месте и еще шесть человек ранены.

Об этом сообщает полиция Луганщины.

"Сегодня, в 16.30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко г. Старобельск, мужчина 1972 г.р. подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых два - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка", - говорится в сообщении.

Еще ранен сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции.

Все пострадавшие в больнице. По предварительной информации врачей, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативных групп ГУНП и Старобельского отдела полиции и специалисты взрывотехники.