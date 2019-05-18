Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп пропонує скасувати лотерею "зелених карт"

Субота, 18 травня 2019, 00:49

Президент США Дональд Трамп планує скасувати лотерею диверсифікаційних віз, яку ще називають лотереєю "зелених карт". Глава Білого дому також має намір змінити правила видачі "зелених карт" на користь освічених і висококваліфікованих фахівців.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Випадковий вибір суперечить американським цінностям і блокує багатьох кваліфікованих потенційних іммігрантів з усього світу, які можуть багато чого привнести", - заявив Трамп.

Зазначається, що автори плану мають намір відійти від переважної видачі "зелених карт" родичам іммігрантів, які отримали громадянство США.

В адміністрації президента розповіли, що план Трампа передбачає введення імміграційної системи балів.

При цьому, кількість "зелених карт", які видає американська влада новим іммігрантам, не зміниться, але будуть збільшені квоти для професіоналів високої кваліфікації, студентів з видатними досягненнями і для осіб з вищою освітою.

Крім цього, до уваги будуть брати вік претендентів, знання англійської мови і наявність у них пропозицій роботи у США.

Щоб наміри Трампа реалізувались, їх має схвалити Конгрес.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАвізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
Усі новини...
Реклама: