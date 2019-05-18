Трамп пропонує скасувати лотерею "зелених карт"

Президент США Дональд Трамп планує скасувати лотерею диверсифікаційних віз, яку ще називають лотереєю "зелених карт". Глава Білого дому також має намір змінити правила видачі "зелених карт" на користь освічених і висококваліфікованих фахівців.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Випадковий вибір суперечить американським цінностям і блокує багатьох кваліфікованих потенційних іммігрантів з усього світу, які можуть багато чого привнести", - заявив Трамп.

Зазначається, що автори плану мають намір відійти від переважної видачі "зелених карт" родичам іммігрантів, які отримали громадянство США.

В адміністрації президента розповіли, що план Трампа передбачає введення імміграційної системи балів.

При цьому, кількість "зелених карт", які видає американська влада новим іммігрантам, не зміниться, але будуть збільшені квоти для професіоналів високої кваліфікації, студентів з видатними досягненнями і для осіб з вищою освітою.

Крім цього, до уваги будуть брати вік претендентів, знання англійської мови і наявність у них пропозицій роботи у США.

Щоб наміри Трампа реалізувались, їх має схвалити Конгрес.