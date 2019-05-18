Трамп пропонує скасувати лотерею "зелених карт"

2275 переглядів
Субота, 18 травня 2019, 00:49

Президент США Дональд Трамп планує скасувати лотерею диверсифікаційних віз, яку ще називають лотереєю "зелених карт". Глава Білого дому також має намір змінити правила видачі "зелених карт" на користь освічених і висококваліфікованих фахівців.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Випадковий вибір суперечить американським цінностям і блокує багатьох кваліфікованих потенційних іммігрантів з усього світу, які можуть багато чого привнести", - заявив Трамп.

Зазначається, що автори плану мають намір відійти від переважної видачі "зелених карт" родичам іммігрантів, які отримали громадянство США.

В адміністрації президента розповіли, що план Трампа передбачає введення імміграційної системи балів.

При цьому, кількість "зелених карт", які видає американська влада новим іммігрантам, не зміниться, але будуть збільшені квоти для професіоналів високої кваліфікації, студентів з видатними досягненнями і для осіб з вищою освітою.

Крім цього, до уваги будуть брати вік претендентів, знання англійської мови і наявність у них пропозицій роботи у США.

Щоб наміри Трампа реалізувались, їх має схвалити Конгрес.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Трамп США візи


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд в США ухвалив розсекретити частини доповіді спецпрокурора Мюллера 17 травня 2019, 05:27
США: Трамп оголосив надзвичайний стан через загрози безпеці комп'ютерних мереж 16 травня 2019, 00:21
У Путіна відреагували на пропозицію Трампа зустрітися 15 травня 2019, 08:05
Усі новини
Головні новини
Стало відомо, хто з іноземних політиків приїде на інавгурацію Зеленського
Коломойський розповів про свої плани на інавгурацію Зеленського
Чоловік підірвав себе гранатою у банку: він загинув, ще 6 осіб поранені
Зеленський запросив українців до Маріїнського парку дивитися його інавгурацію
Усі новини
тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?

здоров'я

6 порад, що допоможуть зберегти зір

Фото

Як родина з Луцька виховує сліпих їжачків