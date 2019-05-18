Трамп предлагает отменить лотерею "зеленых карт"

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Суббота, 18 мая 2019, 00:49

Президент США Дональд Трамп планирует отменить лотерею диверсификационных виз для иммигрантов, которую еще называют лотереей "зеленых карт". Глава Белого дома также намерен изменить правила выдачи "зеленых карт" в пользу образованных и высококвалифицированных специалистов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Случайный выбор противоречит американским ценностям и блокирует многих квалифицированных потенциальных иммигрантов со всего мира, которые могут многое привнести", - заявил Трамп.

Отмечается, что авторы плана намерены отойти от подавляющей выдачи "зеленых карт" родственникам иммигрантов, получивших гражданство США.

В администрации президента рассказали, что план Трампа предусматривает введение иммиграционной системы баллов.

При этом, количество "зеленых карт", которые выдают американские власти новым иммигрантам, не изменится, но будут увеличены квоты для профессионалов высокой квалификации, студентов с выдающимися достижениями и для лиц с высшим образованием.

Кроме этого, во внимание будут брать возраст претендентов, знание английского языка и наличие в них предложений работы в США.

Чтобы намерения Трампа реализовались, их должен одобрить Конгресс.

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Темы: Трамп США визы


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