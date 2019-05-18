Екс-глава МЗС Британії Джонсон має найбільше шансів замінити Мей на посаді прем'єра - опитування

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон є фаворитом серед членів британської правлячої Консервативної партії, щоб замінити Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.

Про це свідчить дослідження YouGov для газети The Times, передає Reuters.

Зазначається, що Джонсон є першим вибором серед 39 відсотків членів партії, він на 13% випереджає колишнього міністра з питань Brexit Домініка Рааба.

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