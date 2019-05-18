Екс-глава МЗС Британії Джонсон має найбільше шансів замінити Мей на посаді прем'єра - опитування
Субота, 18 травня 2019, 03:08
Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон є фаворитом серед членів британської правлячої Консервативної партії, щоб замінити Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.
Про це свідчить дослідження YouGov для газети The Times, передає Reuters.
Зазначається, що Джонсон є першим вибором серед 39 відсотків членів партії, він на 13% випереджає колишнього міністра з питань Brexit Домініка Рааба.
Нагадаємо:
- Борис Джонсон підтвердив, що змагатиметься за лідерство у керівній Консервативній партії після того, як Тереза Мей подасть у відставку.
- Раніше Тереза Мей оголосила про те, що залишить свій пост після того, як Палата громад британського парламенту проголосує за узгоджений нею з Брюсселем проект угоди про Brexit. При цьому вона відповідала відмовою на всі заклики однопартійців назвати точну дату своєї відставки.