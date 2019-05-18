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Экс-глава МИД Британии Джонсон имеет больше всего шансов заменить Мэй на посту премьера - опрос

Суббота, 18 мая 2019, 03:08

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон является фаворитом среди членов британской правящей Консервативной партии, чтобы заменить Терезу Мэй на должности премьер-министра.

Об этом свидетельствует исследование YouGov для газеты The Times, передает Reuters.

Отмечается, что Джонсон является первым выбором среди 39 процентов членов партии, он на 13% опережает бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба.

Напомним:

Борис Джонсон подтвердил, что будет бороться за лидерство в руководящей Консервативной партии после того, как Тереза ​​Мэй подаст в отставку.

Ранее Тереза ​​Мэй объявила о том, что покинет свой пост после того, как Палата общин британского парламента проголосует за согласованный им с Брюсселем проект соглашения о Brexit. При этом она отвечала отказом на все призывы однопартийцев назвать точную дату своей отставки.

Темы: Великобритания
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