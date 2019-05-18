Экс-глава МИД Британии Джонсон имеет больше всего шансов заменить Мэй на посту премьера - опрос

100 просмотров
Суббота, 18 мая 2019, 03:08

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон является фаворитом среди членов британской правящей Консервативной партии, чтобы заменить Терезу Мэй на должности премьер-министра.

Об этом свидетельствует исследование YouGov для газеты The Times, передает Reuters.

Отмечается, что Джонсон является первым выбором среди 39 процентов членов партии, он на 13% опережает бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба.

Напомним:

Борис Джонсон подтвердил, что будет бороться за лидерство в руководящей Консервативной партии после того, как Тереза ​​Мэй подаст в отставку.

Ранее Тереза ​​Мэй объявила о том, что покинет свой пост после того, как Палата общин британского парламента проголосует за согласованный им с Брюсселем проект соглашения о Brexit. При этом она отвечала отказом на все призывы однопартийцев назвать точную дату своей отставки.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Британия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Госсекретарь США прибыл в Британию на фоне иранских ядерных угроз 8 мая 2019, 16:31
Главред WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа в тюрьме 8 мая 2019, 06:13
Британия примет участие в выборах в Европарламент несмотря на Brexit 7 мая 2019, 20:02
Все новости
Главные новости
Стало известно, кто из иностранных политиков приедет на инаугурацию Зеленского
Коломойский рассказал о своих планах на инаугурацию Зеленского
Мужчина подорвал себя гранатой в банке: он погиб, еще 6 человек ранены
Зеленский пригласил украинцев в Мариинский парк смотреть его инаугурацию
Все новости
здоровье

6 советов, которые помогут сохранить зрение

здоровье

Спорт может навредить. Почему и в каких случаях

мнение

Откладывать на ребенка: когда начать и зачем это делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів