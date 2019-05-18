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США погодились скасувати мита на алюміній і сталь з Канади і Мексики

Субота, 18 травня 2019, 04:06

Вашингтон досяг угоди з Канадою і Мексикою про скасування мит на імпорт сталі і алюмінію в США. Угода вимагає від урядів Канади та Мексики вжити заходів щодо запобігання транспортування китайської сталі в Сполучені Штати через території їхніх країн.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Угода набуває чинності в неділю. 

"Передбачається, що вона допоможе розчистити шлях для ратифікації новогї торгової угоди, укладеної адміністрацією Трампа з Мексикою і Канадою - двома головними торговельними партнерами США", - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що глава Білого дому  підвищив мита на сталь і алюміній у березні 2018 року, з огляду на інтереси національної безпеки США.

Білий дім заявляв, що Китай виробляє надмірну кількість сталі та алюмінію, що дозволяє йому демпінгувати на світовому ринку, через що американські компанії несуть збитки.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКанадаМексика
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