США погодились скасувати мита на алюміній і сталь з Канади і Мексики
Вашингтон досяг угоди з Канадою і Мексикою про скасування мит на імпорт сталі і алюмінію в США. Угода вимагає від урядів Канади та Мексики вжити заходів щодо запобігання транспортування китайської сталі в Сполучені Штати через території їхніх країн.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Угода набуває чинності в неділю.
"Передбачається, що вона допоможе розчистити шлях для ратифікації новогї торгової угоди, укладеної адміністрацією Трампа з Мексикою і Канадою - двома головними торговельними партнерами США", - йдеться у повідомленні.
Видання нагадує, що глава Білого дому підвищив мита на сталь і алюміній у березні 2018 року, з огляду на інтереси національної безпеки США.
Білий дім заявляв, що Китай виробляє надмірну кількість сталі та алюмінію, що дозволяє йому демпінгувати на світовому ринку, через що американські компанії несуть збитки.
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