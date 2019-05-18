США погодились скасувати мита на алюміній і сталь з Канади і Мексики

Вашингтон досяг угоди з Канадою і Мексикою про скасування мит на імпорт сталі і алюмінію в США. Угода вимагає від урядів Канади та Мексики вжити заходів щодо запобігання транспортування китайської сталі в Сполучені Штати через території їхніх країн.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Угода набуває чинності в неділю.

"Передбачається, що вона допоможе розчистити шлях для ратифікації новогї торгової угоди, укладеної адміністрацією Трампа з Мексикою і Канадою - двома головними торговельними партнерами США", - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що глава Білого дому підвищив мита на сталь і алюміній у березні 2018 року, з огляду на інтереси національної безпеки США.

Білий дім заявляв, що Китай виробляє надмірну кількість сталі та алюмінію, що дозволяє йому демпінгувати на світовому ринку, через що американські компанії несуть збитки.