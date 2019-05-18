США согласились отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики

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Суббота, 18 мая 2019, 04:06

Вашингтон достиг соглашения с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на импорт стали и алюминия в США. Соглашение требует от правительств Канады и Мексики принять меры по предотвращению транспортировки китайской стали в Соединенные Штаты через территории их стран.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Соглашение вступает в силу в воскресенье.

"Предполагается, что оно поможет расчистить путь для ратификации нового торгового соглашения, заключенного администрацией Трампа с Мексикой и Канадой - двумя главными торговыми партнерами США", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что глава Белого дома повысил пошлины на сталь и алюминий в марте 2018 года, учитывая интересы национальной безопасности США.

Белый дом заявлял, что Китай производит избыточное количество стали и алюминия, что позволяет ему демпинговать на мировом рынке, из-за чего американские компании несут убытки.

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Темы: США Канада Мексика


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