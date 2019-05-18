Грози і шквали: на кілька областей у суботу чекає погіршення погоди

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Субота, 18 травня 2019, 08:52

У суботу в кількох областях України очікується погіршення погодних умов. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Зокрема, за даними синоптиків, 18 травня короткочасні дощі, грози та місцями шквали 15-20 м/с очікуються у західних, більшості центральних областей та на Одещині. У решті регіонів - сонячно, вдень від +24 до +29 градусів. 

 
 

Українська правда

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Теми: погода ДСНС


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