Грози і шквали: на кілька областей у суботу чекає погіршення погоди
У суботу в кількох областях України очікується погіршення погодних умов.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Зокрема, за даними синоптиків, 18 травня короткочасні дощі, грози та місцями шквали 15-20 м/с очікуються у західних, більшості центральних областей та на Одещині. У решті регіонів - сонячно, вдень від +24 до +29 градусів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua