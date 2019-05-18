Грозы и шквалы: в нескольких областях в субботу ожидается ухудшение погоды
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Суббота, 18 мая 2019, 08:52
В субботу в нескольких областях Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В частности, по данным синоптиков, 18 мая кратковременные дожди, грозы и местами шквалы 15-20 м/с ожидаются в западных, большинстве центральных областей и в Одесской области. В остальных регионах - солнечно, днем от +24 до +29 градусов.
Украинская правда
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