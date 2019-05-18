У роботі Facebook стався збій

У роботі соцмережі Facebook стався збій: про проблеми в роботі сервісу повідомили мешканці Британії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Італії.

За даними сервісу Downdetector, збої у роботі також зафіксували користувачі Західного і Східного узбережжя США, Мексики, Бразилії, Індії та Новій Зеландії, пише Укрінформ.

Скарги від користувачів почали масово надходити в ніч на 18 травня близько 2:00, більшість з них пов'язані з повною відсутністю роботи сервісу (60%), 26% мали складнощі під час входу до аккаунту, 13% скаржилися на неробочі додатки.