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В работе Facebook произошел сбой

Суббота, 18 мая 2019, 09:43

В работе соцсети Facebook произошел сбой: о проблемах в работе сервиса сообщили жители Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов и Италии.

По данным сервиса Downdetector, сбои в работе также зафиксировали пользователи Западного и Восточного побережья США, Мексики, Бразилии, Индии и Новой Зеландии, пишет Укринформ.

Жалобы пользователей начали массово поступать в ночь на 18 мая около 2:00, большинство из них были связаны с полным отсутствием работы сервиса (60%), 26% имели сложности при входе в аккаунт, 13% жаловались на нерабочие приложения. 

 

О проблемах в работе сервиса сообщили в Британии, некоторых странах Европы, а также жители США, Мексики, Бразилии, Индии и Новой Зеландии

 
МАССОВЫЕ ЖАЛОБЫ НА РАБОТУ FACEBOOK начали поступать в НОЧЬ НА 18 МАЯ

Темы: facebookсоцсети
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