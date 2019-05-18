В работе Facebook произошел сбой

В работе соцсети Facebook произошел сбой: о проблемах в работе сервиса сообщили жители Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов и Италии.

По данным сервиса Downdetector, сбои в работе также зафиксировали пользователи Западного и Восточного побережья США, Мексики, Бразилии, Индии и Новой Зеландии, пишет Укринформ.

Жалобы пользователей начали массово поступать в ночь на 18 мая около 2:00, большинство из них были связаны с полным отсутствием работы сервиса (60%), 26% имели сложности при входе в аккаунт, 13% жаловались на нерабочие приложения.