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Мінування 19 торгових центрів у Харкові не підтвердилося

Субота, 18 травня 2019, 10:59

Поліція перевірила інформацію про нібито замінування 19 торговельних центрів у Харкові, усі повідомлення виявилися неправдивими. 

Про це 18 травня повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.  

За даними правоохоронців, в ході перевірки повідомлень було евакуйовано 7020 осіб, обстежено 390 958 кв. м. приміщень та 30 700 кв. м. прилеглої території.

У поліції нагадали, що повідомлення про закладення вибухівки у 19 ТЦ на вул. Сумській, Шевченка, Клочківській, Академіка Павлова, Академіка Барабашова, Героїв Праці, Полтавський шлях, Кільцевий шлях, проспекті Науки, Московському, Гагаріна, майдані Захисників України, площі Павлівській та Конституції, надійшли на електронну адресу ГУНП в Харківській області 17 травня близько 15:00.

"Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Вирішується питання щодо кваліфікації подій за Кримінальним кодексом України", - заявили у поліції. 

Українська правда
Теми: Харківполіція
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