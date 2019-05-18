Минирование 19 торговых центров в Харькове не подтвердилось

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Суббота, 18 мая 2019, 10:59

Полиция проверила информацию о якобы заминировании 19 торговых центров в Харькове, сообщения оказались ложными.

Об этом 18 мая сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, в ходе проверки сообщений были эвакуированы 7020 человек, обследовано 390 958 кв. м. помещений и 30 700 кв. м. прилегающей территории.

В полиции напомнили, что сообщения о взрывчатке в 19 ТЦ на ул.Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Кольцевой путь, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции, поступили на электронный адрес ГУНП в Харьковской области 17 мая около 15:00.

"Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины", - заявили в полиции. 

Украинская правда

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Темы: Харьков полиция


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